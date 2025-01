Goleiro rescinde com o Vitória e acerta com clube europeu

Maycon Cleiton ficou marcado negativamente no Vitória por falhas contra a Juazeirense - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após ser emprestado pelo Vitória ao Ceará, o goleiro Maycon Cleiton terá um novo desafio na carreira. O atleta está acertado com o Portimonense, atual 13º colocado na segunda divisão portuguesa. O arqueiro tinha vínculo com o Vitória até o fim de 2025 e rescindiu de forma amigável para rumar a Europa.

Ele chegou ao Vitória emprestado pelo RB Bragantino e ficou marcado por falhas na derrota para a Juazeirense na Copa do Nordeste de 2024. A partida marcou a sua estreia pelo Leão da Barra.

Formado nas categorias de base do Guarani e revelado pelo Santa Cruz, Maycon Cleiton viveu sua melhor temporada como profissional em 2020, quando foi titular da equipe pernambucana e se transferiu para o Red Bull Bragantino. No Ceará, o goleiro não atuou, mas conquistou o acesso para a elite do futebol brasileiro.