Juazeirense supera o Vitória e vence a primeira na Copa do Nordeste | A TARDE

No duelo entre baianos na 3ª rodada da Copa do Nordeste quem levou a melhor foi a Juazeirense, que venceu o Vitória na noite desta quarta-feira, 14, por 2 a 0 no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Romarinho e Suéliton contaram com falhas do estreante Maycon Cleiton e marcaram para o Cancão de Fogo ainda na etapa inicial.

Foi o primeiro triunfo da Juazeirense na fase de grupos do Nordestão, que colocou a equipe na 4ª posição no Grupo B com três pontos. Já o Vitória sofreu a primeira derrota e caiu para a 5ª colocação no Grupo A, com 4 pontos.

As duas equipes agora concentram as atenções para o Campeonato Baiano, onde entram em campo neste fim de semana pela 7ª rodada. A Juazeirense recebe o Jacobina às 16h de sábado, 17, no Estádio Adauto Moraes. No dia seguinte, no mesmo horário, o Vitória encara o clássico contra o Bahia, no Barradão.