Regularizados, atacante e goleiro se tornam opção no Vitória | A TARDE

O técnico Léo Condé ganha mais opções no elenco para a disputa das competições de 2024. O goleiro Maycon Cleiton e o atacante Everaldo estão regularizados junto ao Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, correspondente ao registro nacional de jogadores. Com isso, eles já podem estrear pelo rubro-negro baiano.

Vale salientar que os dois jogadores assinaram contrato com o Vitória válido por duas temporadas.



Natural de Recife, Everaldo Silva do Nascimento tem 29 anos e foi formado na base do América-PE. Ele acumula por Fluminense, Corinthians e Sport. No América-MG atuou nas últimas duas temporadas. Foram 84 jogos pelo Coelho, com nove gols e oito assistências.

Maycon Cleiton de Paula Azevedo tem 25 anos e é natural de Cuiabá. Após se destacar na base do do Santa Cruz, ele se profissionalizou no clube pernambucano. Com a camisa coral, Maycon atuou em 45 partidas, No Bragantino, sempre foi opção no banco de reservas e atuou apenas em quatro oportunidades.