Vitória empata com Jacuipense e se mantém na liderança do Baianão

Vitória empata com Jcauipense no Barradão - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Pela 3ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, o Vitória recebeu o Jacuipense no estádio do Barradão na tarde deste domingo, 19. Diante da sua torcida, o Leão sofreu, mas conseguiu arrancar o empate no fim, encerrando em 1x1 o confronto. Os gols foram marcados por Flavinho, para o Jacupa, e Fabri, para o rubro-negro.

Com o resultado, o Leão se mantém na liderança da competição, somando cinco pontos e mantendo a invencibilidade, com dois empates e uma vitória. O Jacupa vem logo na sequência, com a mesma pontuação, mas ficando atrás pelo critério de desempate.

A primeira etapa do confronto encerrou em igualdade, mesmo com oportunidades para os dois lados. As principais chances vieram de Wellington Rato, que fez a sua estreia com a camisa do Leão, e Willian Oliveira.

No tempo complementar, o Jacupa abriu o placar em uma jogada de escanteio, cobrada pelo camisa 10 Firmino. Presente na pequena área, Flavinho finalizou de cabeça e contou com um leve desvio de Janderson, sem chance para o goleiro Gabriel.

No último minuto do confronto, o Leão conseguiu manter a sua invencibilidade na competição, com o gol de Fabri, que marcou o seu primeiro com a camisa do Leão. Após passe de Wagner Leonardo, o atacante cabeceou para o gol e garantiu um ponto a equipe rubro-negra.

Na próxima rodada o Vitória irá enfrentar o Colo Colo, no sábado, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova. Antes disso, no entanto, faz a sua estreia na Copa do Nordeste contra o CRB, na quarta-feira, 22, às 21h30, no Rei Pelé.

O Jacuipense, visando se manter no topo da tabela, recebe o Juazeirense no próximo domingo, 25, no Carneirão, às 18h30.