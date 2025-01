Neymar se aproxima de assinar com Santos por empréstimo

Santos apresentou uma proposta formal de empréstimo pelo atacante - Foto: Ricardo Saibun / Santos

Cria da base do Santos, Neymar viveu momentos vitoriosos no clube, conquistando a Libertadores, a Copa do Brasil e o Paulistão na última década. A história, no entanto, pode continuar este ano, pois o jogador está a um passo de retornar ao Peixe.

De acordo com informações do jornalista especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, o time paulista já fez uma proposta formal de empréstimo pelo atacante. A equipe aguarda apenas um sinal positivo do Al-Hilal para avançar as tratativas.

Leia mais:

>>Vitória adquire 100% dos direitos Wagner Leonardo, confirma Fábio Mota

>>Bahia empata com Jacobina e segue sem vencer no Baianão

>>"Nós vamos evoluir", garante Carpini sobre sequência do Baianão

O Alvinegro está otimista em relação à situação, pois já teria chegado a um acordo pessoal com Neymar e seu estafe para o retorno. No entanto, a volta do atacante depende apenas da decisão final do time da Arábia Saudita.

Em entrevista recente ao canal Romário TV, apresentado pelo ex-jogador campeão do mundo em 1994, Neymar comentou sobre uma possível volta ao Santos e ao Brasil.

"Quando começou a sair isso (notícias de voltar ao Brasil), no primeiro dia falei: ‘Nossa, que loucura’. Depois, com todo mundo me mandando mensagem, amigos até times rivais perguntando se eu iria voltar, eu pensei de novo. Eu realmente quero voltar um dia", disse.