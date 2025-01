'Vaquinha' fracassa, mas Vitória inicia obras de reforma no Barradão

Barradão fará mudanças no Barradão antes de valor esperado de vaquinha - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a Sul-Americana pela frente, o Vitória se mobilizou para realizar trocas do alambrado e iluminação do Barradão, iniciando a campanha "Pelo Barradão, minha vida". No entanto, dos R$ 4,5 milhões esperados, o Leão conseguiu arrecadar apenas R$ 438.154,25, cerca de 10% do valor pretendido.

Desta maneira, após o empate diante do Jacuipense, jogando dentro de casa, neste domingo, 19, o presidente Fábio Mota realizou coletiva e revelou que as mudança iniciarão mesmo sem atingir a meta da 'vaquinha', visando não correr o risco de ficar sem os jogos no Barradão na Copa Sul-Americana.

No entanto, o comandante revelou que o clube já iniciou as compras do material necessário, que será inaugurado no dia 29 de janeiro, diante do Jacobina, no Baianão. Em fala, o presidente também pediu para que os torcedores continuem acreditando e ajudando a campanha.

"O Vitória tem obrigação de trocar o led do estádio sob pena de jogar a Sul-Americana. A gente abriu a vaquinha, precisaria arrecadar R$ 4,5 milhões. Arrecadamos R$ 400 mil. Não podemos esperar a vaquinha. Nós tomamos a iniciativa de comprar parcelado. Só quero dizer isso para que as pessoas não parem de ajudar a vaquinha. Compramos, mas continuamos acreditando na vaquinha. A partir de amanhã as torres de iluminação serão desligadas, e inauguramos o led contra o Jacobina aqui, dia 29 de janeiro", disse Fábio Mota.

"Compramos o led. Também já compramos os vidros. E a gente pretende trocar os acrílicos. Tranquilizar dizendo que a Sul-Americana será no Barradão, com led e vidro. E continuar mobilizando para arrecadar o quanto puder e pegar o que comprou", completou o presidente do Vitória.

Até a inauguração do led, o Leão fará dois jogos fora de casa, pela Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira, 22, enfrenta o CRB, no estádio Rei Pelé, às 21h30. No sábado, 25, visita o Colo Colo, na Arena Fonte Nova, às 18h30.