Juazeirense contrata meia que estava em clube da Libertadores 2025

Limberg Gutierrez deixa o Blooming, da Bolívia, para jogar na Juazeirense. - Foto: Reprodução / Instagram

A Juazeirense se prepara para os desafios do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste com um reforço internacional de peso. O clube anunciou, no último domingo, 19, a contratação do meia Limberg Gutierrez, de 26 anos, que chega para fortalecer o elenco no início da temporada 2025.

Limberg, conhecido como "El Bomba", vem do Blooming, da primeira divisão boliviana, onde teve destaque na última temporada. Além de integrar o time classificado para a Copa Libertadores da América, o meia-atacante acumula passagens por importantes clubes bolivianos, como Real Santa Cruz, Real Potosí, Guabirá e Bolívar. Sua trajetória também inclui experiências nas divisões de base do Nacional do Uruguai e da Universidad San Martín, onde atuou nas categorias Sub-17, Sub-19 e Sub-20.

Leia mais:

>> Caio Alexandre detalha preparação para jogo na altitude pela Libertadores

>> 'Vaquinha' fracassa, mas Vitória inicia obras de reforma no Barradão

>> "Baixa concentração", avalia capitão do Bahia sobre gol sofrido no fim

Em sua carreira profissional, Limberg Gutierrez soma 63 partidas disputadas, com sete gols marcados e quatro assistências. Embora seu nome ainda não tenha sido registrado no Boletim Informativo Diário (BID), o jogador deve ser uma peça importante para o técnico da Juazeirense, mesmo que ainda não haja previsão oficial para sua estreia.