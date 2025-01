Caio Alexandre detalha preparação para jogo na altitude pela Libertadores

Caio Alexandre durante pré-temporada em Girona, na Espanha. - Foto: Divulgação / EC Bahia

Durante a pré-temporada em Girona, na Espanha, que chegou ao fim nesta segunda-feira, 20, o meio-campista do Bahia, Caio Alexandre, ressaltou a importância desse período, destacando as experiências vividas em Manchester e, agora na cidade espanhola.

Para o jogador, essas viagens proporcionam uma oportunidade valiosa para o elenco se conhecer melhor e ajustar o entrosamento dentro de campo: "Eu acho que é fundamental uma pré-temporada como foi a de Manchester, e como está sendo em Girona, justamente para nos conhecermos melhor. Isso ajuda para nós nos entendermos melhor dentro de campo, então para mim, é fundamental. É uma experiência muito grande", afirmou o jogador em entrevista ao Canal do Puco.



Além disso, Caio revelou que um dos fatores que o motivaram a assinar com o Bahia no ano passado foi a possibilidade de realizar a pré-temporada em Manchester, algo que ele considera um atrativo importante para o grupo, inclusive para os novos reforços.

"Um dos atrativos que me fizeram assinar com o Bahia, há um ano atrás, foi a possibilidade de fazer a pré-temporada em Manchester. Eu tenho certeza que, dos jogadores que chegaram, essa pré-temporada na Europa também foi um grande atrativo", comentou o meio-campista.

O jogador também falou sobre a conquista da vaga para a Libertadores, algo que trouxe grande alegria ao grupo, mas que também gerou uma cobrança interna por títulos: "A gente ficou muito feliz quando conseguimos o objetivo de nos classificar para a Libertadores, mas nós também sabíamos que teríamos um ano desafiador, e o sonho de todos do grupo é conquistar títulos pelo Bahia. Em 2024 conquistamos a classificação, mas não levantamos nenhum título, então a gente tem se cobrado, desde que nos reencontramos, para conquistar títulos com essa camisa, porque você só foca na história do clube quando é campeão", disse Caio.

Com o time principal prestes a estrear, o Bahia conta com novos reforços para fortalecer ainda mais o elenco e enfrentar os desafios pela frente. "Sabemos que vai ser um ano muito difícil, mas chegaram novos jogadores para somar ao nosso grupo, que já era muito forte. Então isso nos ajuda e ajuda o Bahia a ter grandes êxitos na temporada", destacou.

Caio Alexandre também comentou sobre o aguardado duelo contra o The Strongest, na altitude de La Paz, a 3.600 metros acima do nível do mar, válido pela fase de grupos da Libertadores.

O jogador reconheceu a dificuldade de jogar em grandes altitudes, mas afirmou que a equipe está se preparando intensamente para superar esse desafio: "A gente sabe da dificuldade que é jogar na altitude. Alguns companheiros aqui já passaram para a gente como é, e nós também temos treinado a nossa máxima exaustão para que as coisas possam sair perfeitamente jogando lá".

O meio-campista ainda lembrou da vantagem de decidir o confronto em casa, na Arena Fonte Nova, uma semana depois, e a importância do apoio da torcida para esse duelo.

"Sabemos que é um adversário desafiador, mas como eu gosto de frisar, temos o fator de decidir em casa, ao lado do nosso torcedor, com aquela atmosfera, e nós sabemos o quão importante é isso. Vamos nos preparar da melhor forma, para que possamos sair de lá com o resultado positivo, e também em Salvador", concluiu Caio Alexandre.