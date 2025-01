Bahia terá jogo do Baianão dois dias antes de Libertadores na Bolívia

Bahia em jogo-treino durante pré-temporada - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

A Federação Baiana de Futebol (FBF) divulgou no domingo, 19, a tabela detalhada dos próximos jogos do Campeonato Baiano e chamou a atenção o curto período que o Bahia terá entre o duelo contra o Barcelona de Ilhéus e o jogo contra o The Strongest, em seu retorno à Libertadores após 36 anos.

A data escolhida para o confronto entre Barcelona e Bahia, pela 8ª rodada do Estadual, é o dia 16 de fevereiro, às 16h. O duelo será disputado no Barradão, mesmo com o time de Ilhéus como mandante, após um acordo entre os clubes.

A questão é que pouco mais de 48 horas, o Bahia já tem que estar em campo para enfrentar o The Strongest, na Bolívia, pela segunda fase da Libertadores. O jogo está marcado para às 21h30 (horário de Brasília). O duelo ainda não tem local definido, mas se for disputado em La Paz, cidade-sede do clube, será necessário uma viagem de pelo menos 12 horas.

Em 2021, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a um acordo com a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol para que seja respeitado o intervalo mínimo de 66 horas entre uma partida e outra. O regramento, no entanto, é válido apenas para competições organizadas pela CBF, o que não é o caso da Libertadores.

A participação do Bahia na Libertadores pode gerar ainda mais envolvendo calendário. Para o jogo de volta contra o The Strongest, em Salvador, o Tricolor também chegará após apenas dois dias de uma partida do Campeonato Baiano, dessa vez contra o Juazeirense, pela nona rodada. O alento é que as duas partidas acontecerão na capital baiana.

Se avançar contra o The Strongest e chegar na terceira fase da Libertadores, o Bahia terá o primeiro jogo na semana do dia 3 de março. Para o mesmo dia tem marcado como data-base o duelo contra o Confiança na Copa do Nordeste

Plano B

Para ter mais tempo de pré-temporada, o Bahia atuou nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano com o time sub-20 - e jovens pouco utilizados do profissional-, conquistando apenas 2 pontos.

Considerando a possibilidade de abrir mão da utilização dos principais jogadores antes dos jogos contra o The Strongest (pela diferença de 48h), o Tricolor não poderá escalar seus principais jogadores em 5 das 9 rodadas do Campeonato Baiano.

Veja a tabela detalhada do Campeonato Baiano: