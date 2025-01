Bahia no Barradão e Vitória na Fonte: FBF autoriza mudanças no Baianão

Taça do Campeonato Baiano - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Na fase inicial do Campeonato Baiano de 2025, a partida do Vitória, pela 4ª rodada, e do Bahia, pela 8ª, tiveram os seus locais confirmados neste domingo, 19. Diante do Colo Colo, jogando como visitante, o Leão entrará em campo na Arena Fonte Nova, enquanto o Esquadrão visita o Barcelona no Barradão.

A informação foi confirmada pela Federação Bahiana de Futebol na noite deste domingo, leva, em consideração a falta de condições do estádio de Ilhéus de receber jogos, realocadas para a capital baiana, e para conciliar com as datas da Copa do Nordeste e a grade da TVE.

O Leão da Barra já encara o Colo Colo na próxima rodada, no dia 25 de janeiro, sábado, às 18h30. A partida estava programada para ocorrer no Waldomiro Borges, em Jequié. O Esquadrão, no entanto, visita o Barcelonano dia 16 de fevereiro, domingo, às 16h.

Desta maneira, a responsabilidade pela divisão da carga de ingressos ficará a cargo dos clubes mandantes, Barcelona e Colo Colo.

Além dos duelos citados acima, a FBF também realizou mudanças em outros dois confrontos desta 4ª rodada. A partida entre Atlético de Alagoinhas e Jequié, que estava marcada para às 18h30 do sábado, 25, foi antecipado para às 16h. O Bahia, que recebe o Porto na Arena Fonte nova teve o seu duelo adiado, passando para o domingo, 26, às 16h.