Ceni revela equipe do Bahia para primeiros jogos da temporada

Após garantir uma vaga na Libertadores, o Bahia investiu em reforços para a temporada de 2025, com o objetivo de fortalecer o elenco para a competição continental e demais desafios do ano.

Em entrevista à TNT Sports, o técnico Rogério Ceni analisou o modelo tático do time e destacou os pontos fortes e as deficiências da equipe.

O treinador explicou que, em 2024, a aposta foi em um meio-campo qualificado tecnicamente, mesmo ciente das limitações físicas de alguns jogadores: "No ano passado, contratamos três jogadores importantes para o meio-campo: Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Com a permanência de Cauly, entendi que eram os jogadores mais talentosos do time. Para jogar com um losango, precisávamos de muita entrega física, mas nem todos possuem essa característica".

Ceni destacou que a escolha tática exigiu equilíbrio em outras posições. "Everton Ribeiro e Caio não são jogadores físicos; Jean Lucas é extremamente físico, e Cauly também não tem essa característica. Para compensar, optamos por Everaldo e Thaciano pelos lados, para dar mais sustentação. Thaciano era fundamental para equilibrar a equipe, mas quando fazíamos substituições, havia mudanças drásticas de estilo de jogo", afirmou.

O comandante tricolor acredita que, com as novas contratações, o Bahia terá um elenco mais homogêneo, permitindo uma manutenção do padrão de jogo ao longo das partidas: "Para esse ano, temos substituições melhores, com características semelhantes. Em 2024, as trocas tinham o objetivo de aumentar a velocidade ou recuar as linhas, mas agora buscamos reforços que mantenham a identidade tática."

Entre os novos reforços, Ceni destacou a chegada de jogadores que já conhece bem. "Erick tem ótima infiltração e um bom jogo aéreo, algo que nos preocupava bastante. Ainda não conseguimos melhorar tudo o que gostaríamos na bola aérea, mas nosso jogo pelo chão será agradável. Nestor e Michel, que chegaram agora, eu já conhecia do São Paulo e sei como podem contribuir", disse o treinador.

Ainda durante a entrevista, Rogério Ceni comentou que utilizará um time equipe mesclada nos primeiros desafios da equipe principal na temporada de 2025, dando rodagem e minutagem ao elenco.