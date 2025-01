Bahia tem pior início de temporada desde 1991

Desde 1992 o Bahia vencia pelo menos um, dos três primeiros jogos do ano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia vive um início de temporada frustrante no Campeonato Baiano. Com uma equipe alternativa nas três primeiras rodadas, o time acumulou dois empates e uma derrota, conquistando apenas dois pontos e ficando perto da zona de rebaixamento. O desempenho, que inclui confrontos contra Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Jacobina, é o pior do clube desde 1991, quando a equipe também obteve uma sequência de dois empates e uma derrota, contra Bragantino, Atlético-MG e Vitória.

A equipe, comandada pelo técnico Leonardo Galbes, contou com uma mescla de jovens do time sub-20 e atletas da equipe principal que estavam emprestados a outros clubes durante os primeiros jogos do ano. Atualmente, o Bahia ocupa a 8ª posição, com a mesma pontuação do Colo Colo, time que abre a zona de rebaixamento.

Após o período de dificuldades no Baianão, o time principal do Bahia retorna da pré-temporada em Girona, na Espanha, e tem a oportunidade de se reabilitar. A estreia da equipe será nesta quinta-feira, 23, contra o Sampaio Corrêa, em jogo válido pela Copa do Nordeste, às 20h, na Arena Fonte Nova. A expectativa é que, com o retorno dos titulares e mais entrosamento, o time possa melhorar seu desempenho e iniciar a temporada com melhores resultados nas competições.