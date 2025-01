Treinador avalia resultados do Bahia no Baianão: "Muita tristeza"

Leonardo Galbes, treinador do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O desempenho da equipe alternativa do Bahia no Campeonato Baiano de 2025 não está rendendo bons resultados. Até o momento, a equipe ainda não venceu, acumulando dois empates e uma derrota. No confronto diante do Jacobina, neste domingo, 19, o Esquadrão chegou perto de conquistar os três pontos, mas sofreu o empate nos acréscimos.

Após a partida, o treinador da equipe, Leonardo Galbes, concedeu coletiva e avaliou o desempenho da equipe, se mostrando orgulhoso dos jovens jogadores, mas revelando a tristeza pelos resultados.

"É uma sensação de muita tristeza de todos eles. Inclusive, meu discurso foi nesse sentido que, sim, todos nós estamos tristes, mas eu vou sempre pelo lado da valorização do esforço, valorização do desenvolvimento individual e vocês viram como a gente jogou, quais foram os nossos números", disse o treinador.

"É um orgulho muito grande do que eles fizeram e uma lamentação normal, natural da idade, pela forma como deixamos dois pontos. Chateia a qualquer um, mas para mim vale mais o lado do desenvolvimento humano, o lado do desenvolvimento do jogador, do grupo e do empenho", avaliou Leonardo.

Esta foi a última atuação do treinador ao comando do Esquadrão no Baianão, tendo em vista que Rogério Ceni já retorna com o elenco titular. Ao fim, Galbes avaliou o desempenho dos atletas do sub-20 neste período.

"Eu acho que fica uma lição e uma lição dolorosa. O que ficou faltando foi um pouquinho de eficiência na hora de matar o jogo. Nós tivemos, no segundo tempo por volta de quatro, cinco chances para matar a partida e esse é o futebol, enquanto você deixa o adversário vivo, ele vai até o último minuto. Infelizmente a gente pagou o preço".

"Tínhamos uma média de idade de menos de 20 anos e jogamos como jogamos, com autoridade, com propriedade, isso me deixa contente, não feliz, porque todos nós estamos aqui para triunfar, para ter três pontos, mas me deixa muito satisfeito com cada um deles lá dentro", finalizou o treinador.