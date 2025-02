Com novidades, Carpini relaciona 23 para a estreia na Copa do Nordeste

Thiago Carpini orienta os jogadores na atividade final mirando o CRB - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está pronto para estrear na Copa do Nordeste. O rubro-negro baiano inicia sua jornada no regional fora de casa, nesta quarta-feira, 22, contra o CRB, às 21h30, no Rei Pelé. Com novidades, o técnico Thiago Carpini convocou 23 jogadores para a viagem a Maceió.

A equipe contará com três novidades para a partida na capital alagoana. O goleiro Lucas Arcanjo e o atacante Carlos Eduardo foram relacionados pela primeira vez na temporada. O volante Val Soares, único contratado nesta janela de transferências que ainda não atuou, também fica à disposição do comandante.

Os desfalques ficam por conta dos meio-campistas Thiaguinho e Caio Vinícius, além dos zagueiros Camutanga e Edu. Em fase final de recuperação, o meia Matheuzinho treinou leve com bola e deve ser opção nos próximos dias.

Confira a lista de relacionados do Vitória para encarar o CRB:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Gabriel

Laterais: Cáceres, Claudinho, Hugo e Lucas Esteves

Zagueiros: Néris, Wagner Leonardo e Zé Marcos

Volantes: Dionísio, Léo Naldi, Ricardo Ryller, Ronald, Willian Oliveira e Val Soares

Meia: Pablo e Wellington Rato

Atacantes: Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Fabri, Gustavo Mosquito, Janderson e Osvaldo