Presidente da Juazeirense volta a criticar Fábio Mota: "Chorão"

A polêmica envolvendo o confronto entre Juazeirense e Vitória, realizado no Estádio Adauto Moraes pela segunda rodada do Campeonato Baiano, continua repercutindo. Na manhã desta terça-feira, 21, durante a inauguração da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos Leal, não poupou críticas ao presidente do Vitória, Fábio Mota, e ao desempenho da equipe rubro-negra.

Leal voltou a chamar Mota de “chorão”, relembrando o desabafo do dirigente do Vitória após o fim de um jejum de quase oito anos sem vitórias no Estádio Adauto Moraes. O presidente da Juazeirense também usou a oportunidade para destacar as falhas do time adversário durante a partida, que terminou com a vitória do Vitória por 4 a 1.

“Todo mundo sabe que o Estádio Adauto Moraes não é mil maravilhas, mas também não é um lugar onde o futebol é impraticável. O Vitória jogou lá, o presidente chorou muito e depois de muito choro ele conseguiu vencer uma partida com as falhas do meu time”, afirmou Roberto Carlos Leal, ao Bahia Notícias.

O mandatário da Juazeirense não economizou nas palavras ao analisar o resultado do confronto. Segundo ele, os gols sofridos pela sua equipe foram resultado de erros próprios, e não por mérito do Vitória. “Nós demos os quatro gols e não foi privilégio nenhum do Vitória ganhar da Juazeirense, nós que demos os gols”, completou.