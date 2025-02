Jogos do Bahia devem sofrer alterações devido a choque de datas

Bahia pode ter mudanças no calendário de 2025 devido a choques de datas de jogos do Baiano, Copa do Nordeste e Libertadores - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Bahia retornou da pré-temporada na Espanha nesta segunda-feira, 20, e já enfrenta possíveis desafios em seu cronograma de jogos. O clube pode sofrer alterações em algumas partidas devido a choques de datas entre competições e eventos previamente agendados na Arena Fonte Nova.

Um dos casos em análise é o duelo entre Bahia e Colo Colo, marcado para o dia 8 de fevereiro, pelo Campeonato Baiano. A partida está agendada para a Fonte Nova, mas coincide com o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, também previsto para ocorrer no local na mesma data.

Outro confronto que pode sofrer mudanças é o confronto contra o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, no dia 16 de fevereiro. O jogo está programado apenas dois dias antes do histórico duelo contra o The Strongest, pela pré-Libertadores.

A proximidade entre as partidas contraria o acordo estabelecido entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, que exige um intervalo mínimo de 66 horas entre os jogos, além de incluir uma longa viagem à Bolívia ao itinerário de viagem do Esquadrão.

A situação se repete em outro compromisso: Bahia x Juazeirense, também pelo Baianão, marcado para o dia 23 de fevereiro na Fonte Nova. O jogo acontece, novamente, apenas dois dias antes da partida de volta da 2ª fase da pré-Libertadores, desta vez na Arena Fonte Nova.

Com essas possibilidades de mudanças, outros jogos do Tricolor na Copa do Nordeste também podem sofrer alterações para adequação ao apertado calendário, a exemplo do duelo entre Bahia e Ceará, inicialmente marcado com data base para o dia 19 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, um dia após a partida contra o The Strongest, que foi adiado em decorrência do choque de datas.