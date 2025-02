Zenit anuncia contratação de Luiz Henrique, campeão da Libertadores

Luiz Henrique com a taça da Libertadores - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O atacante Luiz Henrique, de 24 anos, destaque do Campeonato Brasileiro de 2024, pelo Botafogo, foi anunciado como reforço do Zenit, da Rússia, nesta segunda-feira, 20. No comunicado, o clube europeu aproveitou para revelar as vendas de Arthur e Wendel para o Alvinegro carioca.

A transação, de acordo com o portal Lance, foi concretizada em torno de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões), com mais cinco milhões de euros por metas. O negócio entre os times foi fechado contando com 20% dos direitos econômicos do craque ainda no nome do Fogão.

Na temporada de 2024, onde foi campeão brasileiro e da Libertadores, sendo eleito Rei da América, Luiz Henrique atuou em 55 jogos, colaborando com 12 gols e cinco assistências.

"O clube de futebol Zenit dá as boas-vindas a Luiz Henrique em São Petersburgo e deseja-lhe novas vitórias e títulos na equipa azul-branco-azul!", escreveu a equipe russa.