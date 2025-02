Em jogão, Djokovic vence Alcaraz e vai às semis no Australian Open

Djokovic comemorando vitória - Foto: Martin KEEP / AFP

Na reedição de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos, em 2024, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz se enfrentaram nesta terça-feira, 21, pelas quartas de final do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano. A partida atingiu todas as expectativas, encerrando após quase quatro horas, com vitória para o sérvio, em 3 sets a 1.

Terceiro melhor do ranking do ATP, Alcaraz até iniciou bem, fechando o primeiro set em 6/4, quebrando o adversário duas vezes. No entanto, a partir deste momento, a experiência de Djoko cresceu, conseguindo se sobressair diante do tenista de 21 anos e ganhando os três sets seguintes, finalizando as parciais em 6/4, 4/6, 3/6 e 4/6.

Com o resultado, o sérvio tem a chance de se isolar ainda mais na liderança do torneio, sendo o único a conquistar o título de Melbourne dez vezes. Para isso, enfrentará o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, nesta quinta-feira, 23, valendo vaga na final.

Além dos títulos na Austrália, caso conquiste o título, Djokovic se tornará o único atleta da história do tênis a vencer 25 Grand Slams. Atualmente, o sérvio está empatado com a já aposentada Margaret Court, de 82 anos.