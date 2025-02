Revanche? Vitória reencontra o CRB após goleada histórica

Vitória enfrentou o CRB na Série B de 2023 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória se prepara para estrear na Copa do Nordeste 2025 enfrentando o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A bola vai rolar às 21h30 desta quarta-feira, 22. Na edição, o Leão tenta voltar ao topo da região, tendo em vista que não vence a orelhuda há 15 anos, desde 2010.

No primeiro duelo, o rubro-negro enfrentará um adversário indigesto, principalpente analisando o último duelo, pela Série B de 2023. Na partida, o Vitória saiu de Salvador em direção à Alagoas, para jogar no estádio Rei Pelé. No retorno, para além de não pontuar, a equipe precisou lidar com a frustração de sofrer uma goleada de 6x0.

Nos confrontos totais, as equipes já se enfrentaram 27 vezes, com 12 vitórias do Vitória, 6 empates e 9 triunfos do CRB. Mas em território alagoano, o CRB se destaca, com 9 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas contra o Leão.

Dentre as derrotas sofridas para a equipe baiana, nenhuma dela ocorreu no Rei Pelé pela Copa do Nordeste. Ao todo, dos quatro jogos disputados, o Galo saiu vitorioso em todas as oportunidades.