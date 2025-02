Conselho do Corinthians suspende votação do impeachment de presidente

Augusto Melo, presidente do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

Em meio a suspeitas de irregularidades, o presidente do Corinthians Augusto Melo corre o risco de sofrer impeachment. Nesta segunda-feira, 20, ocorreu a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que votaria a favor ou contra o desligamento do profissional. No entanto, em um clima caótico, a reunião foi remarcada. A próxima data ainda será divulgada.

Conhecida como uma das maiores torcidas do Brasil, os torcedores do Timão marcaram presença no encontro, expondo o desejo da permanência do atual presidente, assim, sendo contra o impeachment. Vale lembrar que, no mês de dezembro, os corintianos já haviam conseguido retardar a decisão. Sinalizadores, cartazes e faixas estavam presentes na multidão.

O clima dentro do Parque São Jorge, não muito diferente, também estava à flor da pele. De acordo com o ge, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e Augusto Melo trocaram farpas antes do início da reunião e precisaram ser controlados.

Antes do início da reunião, que ocorreu no Parque São Jorge, a defesa do atual presidente entrou com uma liminar na Justiça tentando suspender o encontro. O pedido, por sua vez, não foi aceito pelo juiz Erasmo Samuel Tozetto, que manteve o indeferimento, entendendo que a votação respeita o estatuto do Corinthians.

Augusto Melo está sendo investigado por uma possível irregularidades no contrato de patrocínio com a VaideBet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao estatuto do clube.