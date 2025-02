Ex-Vitória, David Luiz é anunciado pelo Fortaleza

David Luiz é anunciado pelo Fortaleza - Foto: Divulgação/ Fortaleza

O Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro David Luiz na tarde desta segunda-feira, 20, com vínculo assinado até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O defensor chega a custo zero, vindo do Flamengo, e retorna ao futebol nordestino após 18 anos.

David Luiz, de 37 anos, foi revelado pelo Esporte Clube Vitória, onde somou 55 jogos e dois gols. Em 2007, foi emprestado ao Benfica, posteriormente sendo comprado, e permanecendo por quatro temporadas. Na carreira, também soma passagens por Chelsea e Arsenal, na Inglaterra, e PSG, na França.

Leia mais:

>>Zenit anuncia contratação de Luiz Henrique, campeão da Libertadores

>>CRB x Vitória: saiba onde assistir e possível escalação

>>Fonte Nova moderniza estrutura com novos telões e câmeras

O zagueiro retornou ao Brasil em 2021 para vestir as cores do Flamengo, onde jogou por quatro temporadas, conquistando dois títulos da Copa do Brasil e uma Libertadores da América.

"É uma etapa muito linda na minha carreira porque foi um acerto muito bem pensado, sentido e de uma forma muito racional, mas não deixando de ser emocional também por tudo que eu conheci o Fortaleza nos últimos anos através do CEO Marcelo Paz e de todos os amigos que eu tenho em Fortaleza", disse o defensor.