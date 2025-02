Zagueiro deve ficar fora da estreia do time principal em 2025

Gabriel foi o zagueiro titular do Bahia em 2024 - Foto: Divulgação / EC Bahia

De contrato renovado, o zagueiro Gabriel Xavier pode não participar da estreia do Bahia na Copa do Nordeste 2025. O defensor, que estava em treinamento durante a pré-temporada em Girona, na Espanha, sentiu dores no joelho e precisou passar por exames médicos, ainda na cidade espanhola.

Portanto, o camisa 3 do Tricolor é dúvida para o confronto desta quinta-feira, 23, às 20h, contra o time do Campinense, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do torneio regional, que marcará a estreia da equipe principal do Bahia em 2025.

Leia mais:

>> Zenit anuncia contratação de Luiz Henrique, campeão da Libertadores

>> CRB x Vitória: saiba onde assistir e possível escalação

>> Fonte Nova moderniza estrutura com novos telões e câmeras

Devido à ausência de Gabriel Xavier, o técnico Rogério Ceni deverá realizar mudanças na defesa. O treinador pode optar por uma dupla de zaga formada por Kanu e David Duarte, ou ainda pela dupla Kanu e Vitor Hugo. Outra possibilidade é a entrada de Santiago Mingo, caso o processo de sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) seja concluído a tempo.

O zagueiro ficou de fora dos últimos treinos com a equipe, limitando-se a atividades na academia, e também não participou do amistoso contra o time B do Girona, que terminou empatado em 0 a 0.