Agora é orar? Willian Bigode é condenado a pagar R$ 4,5 milhões

Willian Bigode atualmente joga pelo Santos - Foto: Divulgação / Santos

Willian Bigode e mais quatro réus foram condenados pela Justiça de São Paulo a pagarem cerca de R$ 4,5 milhões para Mayke e sua mulher, Rayanne de Almeida, como ressarcimento do valor investido pelo casal em criptomoedas. O aporte foi indicação da empresa do atacante do Santos, a WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, e operado pela Xland Holding Ltda.

O pedido de Mayke e sua mulher era pelo recebimento de R$ 4.583.789,31 (valor investido), somado de R$ 3.250.443,30 (rentabilidade prometida). O juiz Christopher Alexander Roisin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu o pagamento de R$ 7.834.232,61, mas definiu que o casal seja ressarcido com a quantia aplicada, mais uma correção.

A razão para não conceder o ressarcimento pedido é que, por ser reconhecida a fraude no negócio, o contrato entre as partes é anulado, o que invalida a rentabilidade prometida. O magistrado ainda apontou para a falta de cautela das vítimas.

"A rigor, ambas as partes agiram em fraude à lei. O consumidor que pretendeu realizar investimento de risco com garantias inverossímeis de retorno para multiplicar seu patrimônio, ainda que por orientação negligente e imperita da consultoria financeira; e a ré Xland, que desenvolveu estrutura contratual para se livrar dos controles do mercado financeiro, realizando investimento de terceiros em seu nome, sem o cumprimento dos princípios que governam o mercado de capitais", escreveu Roisin.