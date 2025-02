Vitória está confirmado na Liga Ouro 2025, competição de acesso ao NBB

Elenco rubro-negro celebra a vitória diante do Santos com a torcida em Cajazeiras - Foto: Divulgação / EC Vitória

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 20, o retorno da Liga Ouro, que terá início no dia 15 de março de 2025. A competição, que funciona como uma divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB), contará com a participação do Esporte Clube Vitória. A equipe rubro-negra baiana estará em busca de uma vaga no NBB, ao lado de outros cinco times.

Além do Vitória, outros clubes confirmados na Liga Ouro são Cruzeiro Basquete, Liga Sorocabana de Basquete, Basket Osasco, Pinheiros B e Minas B. A competição será dividida em duas fases: na primeira, as equipes se enfrentam em um sistema de turno e returno, com os dois primeiros colocados se classificando diretamente para as semifinais. As demais equipes disputarão os playoffs, com o 3º colocado enfrentando o 6º e o 4º medindo forças com o 5º, em séries melhor de três jogos.

As semifinais também serão decididas em uma série melhor de três, enquanto a grande final será disputada em cinco jogos. O vencedor da Liga Ouro, além de conquistar o título da competição, terá a chance de disputar o NBB 2025, desde que cumpra os requisitos estabelecidos pela LNB. Caso o time campeão não atenda a essas exigências, a vaga será destinada ao próximo colocado, e assim sucessivamente.