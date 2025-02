Encaminhado no Vitória, Eduardo Vargas vai para o Nacional-URU

Eduardo Vargas emn ação com a camisa do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza / Atlético

Especulado para vestir a camisa do Vitória em 2025, o atacante Eduardo Vargas não vem mais para o rubro-negro baiano. De acordo com o site “En Cancha”, do Chile, o jogador chileno vai defender as cores do Nacional, do Uruguai.

Segundo a publicação, o atleta é aguardado para realizar os exames médicos em Montevidéu. As partes já tem um acordo alinhado e discutem se o vínculo será de um ou dois anos.

Vale destacar que o Vitória tinha situação encaminhada para a contratação de Vargas por duas temporadas.



Eduardo Vargas tem 35 anos e estava no Atlético-MG. Por lá, atuou em 38 partidas, fez nove gols e deu três assistências na temporada passada. No Galo, Vargas lutou por uma vaga na equipe titular, mas ocupou o banco de reservas sempre que Hulk e Paulinho estavam à disposição.

Na temporada mais artilheira desde que chegou ao clube mineiro, o atacante marcou 13 gols em 2021, ano em que o Atlético foi campeão do Campeonato Brasileiro. Sua passagem no futebol brasileiro foi iniciada no Grêmio, em 2012.