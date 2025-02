Imprensa chilena aponta surpresa com Vargas no Vitória: "Clube modesto"

Eduardo Vargas conquistou a Copa América em duas oportunidades pela seleção chilena - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em busca de um novo centroavante para a temporada 2025, o Vitória encaminhou a contratação de Eduardo Vargas, histórico jogador da seleção do Chile, conforme antecipou o Portal Massa!. A contratação, no entanto, foi avaliada como "surpresa" pela imprensa chilena, que se referiu ao Rubro-Negro como "clube modesto" do futebol brasileiro.

O portal MSN, do Chile, destacou também que o atacante chegou a ser sondado pelo Vasco, Santos, Flamengo e América de Cali, da Colômbia. O movimento do Leão da Barra, contudo, foi mencionado na matéria como uma "surpresa no mercado de transferências".

"Surpresa no mercado: o modesto clube que vai acertar a contratação de Eduardo Vargas no Brasileirão", detalhou o site.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além disso, o portal também destacou a presença no elenco do zagueiro Bruno Uvini, que já jogou ao lado do centroavante chileno no Napoli, da Itália. De acordo com o site, o defensor vai facilitar a adaptação do jogador de 35 anos no Rubro-Negro.

A ponto de curiosidade, o MSN ainda se referiu ao Leão da Barra como "Time da Furança", apelido criado pelos torcedores do clube baiano.

Além de já ter atuado no futebol brasileiro por Atlético-MG e Grêmio, Eduardo Vargas também possui passagens marcantes pela seleção chilena. O jogador conquistou duas vezes a Copa América, vencendo a Argentina na grande final. Pela seleção são 118 jogos e 45 gols.