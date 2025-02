Rato celebra parceria com Carpini no Vitória: "Quer o bem para o grupo"

Wellington Rato durante aquecimento do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Uma das principais contratações do Vitória para a temporada 2025, o atacante Wellington Rato estreou no empate do Rubro-Negro com o Jacuipense, pela 3ª rodada do Baianão 2025. O jogador atuou os 90 minutos do confronto.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 21, o jogador contou detalhes de sua relação com o técnico Thiago Carpini e revelou a expectativa para estrear na Copa do Nordeste, competição que conquistou com o Sampaio Corrêa, em 2018.

“É um cara que conheço desde 2017, da época da Caldense. Depois tivemos contato mais forte quando ele virou treinador, a gente sempre se falava. Ele sabe lidar muito bem com o grupo, cobra bastante. É um cara que quer o bem para o grupo. É um cara que vem crescendo cada vez mais. Por isso há interesse de grandes equipes. E a gente está feliz por ele ter permanecido”, disse Rato.

Competição muito importante para nós. O torcedor pode esperar muita entrega e vontade para a gente conquistar o objetivo Wellington Rato - atacante do Vitória

“Sempre bom ser campeão, ainda mais da Copa do Nordeste, que tem um peso muito grande. Espero dar esse suporte para os companheiros para que a gente venha buscar essa conquista, importante para o clube, jogadores, diretoria. Ser campeão você marca o nome na história do clube. Eu vim para o Vitória para fazer isso. Quero poder retribuir”, complementou.

A estreia do Vitória na Copa do Nordeste é contra o CRB e está marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 22, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.