FBF anuncia alterações em quatro jogos da dupla Ba-Vi no Baianão

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou, nesta terça-feira, 21, novas mudanças na tabela do Baianão 2025. Jogos envolvendo a dupla Ba-Vi na 7ª e 8ª rodada tiveram as datas alteradas.

De acordo com a FBF, “as mudanças foram feitas para conciliar a tabela com a Copa do Nordeste e a Copa Libertadores da América, além de atender à grade da TVE, emissora detentora dos direitos de transmissão da competição”.

Confira as mudanças

7ª rodada:

- Bahia e Colo-Colo foi transferido do dia 8 para o dia 9 de fevereiro, às 16h, na Arena Fonte Nova;

- Vitória e Porto foi antecipado do dia 9 para o dia 8 de fevereiro, às 18h30, no Barradão.

8ª rodada:

- Vitória e Jequié foi transferido do dia 15 para o dia 16 de fevereiro, às 16h, no Barradão;

- Barcelona e Bahia foi antecipado do dia 16 para o dia 15 de fevereiro, às 16h, no Barradão.

A FBF ainda anunciou que podem haver alterações também na 9ª rodada, que está prevista para ser realizada no dia 23 de fevereiro.