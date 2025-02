Fortaleza é o primeiro clube do Nordeste a contratar um campeão da Libertadores e Champions

David Luiz ao desembarcar em Fortaleza - Foto: Viktor Araújo | FEC

O Fortaleza entrou para a história do futebol ao se tornar o primeiro clube do Nordeste a contratar um jogador que conquistou os dois mais importantes títulos de clubes do mundo: a Libertadores da América e a UEFA Champions League. O zagueiro David Luiz, de 37 anos, foi anunciado como reforço do Leão do Pici e teve uma recepção calorosa ao desembarcar na capital cearense.

Com um currículo invejável, David Luiz tem passagens marcantes por gigantes do futebol mundial como Flamengo, Chelsea e PSG. Ele conquistou a Champions League em 2011-2012, quando defendia o Chelsea, e, dez anos depois, levantou a taça da Libertadores, atuando pelo Flamengo. Agora, em 2025, assina contrato de duas temporadas com o Fortaleza.

Uma lista exclusiva de campeões

Ser campeão da Libertadores e da Champions é um feito raríssimo. Ao lado de David Luiz, apenas outros 14 jogadores conseguiram esse feito histórico, incluindo nomes lendários. Confira a lista completa com brasileiros e argentinos em um levantamento realizado pelo Torcedores.com:

David Luiz

Dida

Roque Júnior

Cafu

Ronaldinho Gaúcho

Neymar

Danilo

Rafinha

Ramires

Marcelo

Juan Pablo Sorín (Argentina)

Santiago Solari (Argentina)

Julián Álvarez (Argentina)

Carlos Tévez (Argentina)

Walter Samuel (Argentina)