Com três novidades, Vitória encerra preparação para enfrentar o CRB

Goleiro Lucas Arcanjo fica à disposição do técnico Thiago Carpini - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória encerrou a preparação, nesta terça-feira, 21, para enfrentar o CRB e vai contar com três novidades para entrar em campo pela primeira rodada da Copa do Nordeste. No CT Manoel Pontes Tanajura, o treinador Thiago Carpini ajustou os últimos detalhes antes da viagem para Maceió, local do confronto.

Leia mais:

>> Presidente da Juazeirense volta a criticar Fábio Mota: "Chorão"

>> Revanche? Vitória reencontra o CRB após goleada histórica

>> Vitória está confirmado na Liga Ouro 2025, competição de acesso ao NBB

Preparados para visitar o clube alagoano, o Rubro-Negro vai contar com os retornos do goleiro Lucas Arcanjo e do atacante Carlos Eduardo. O volante Val Soares, único contratado nesta janela de transferências que ainda não entrou em campo, também fica à disposição do comandante.

O meia Matheusinho, por outro lado, novamente ficou de fora de parte do treinamento e participou apenas da atividade de posse de bola em campo reduzido. Os meio-campistas Thiaguinho e Caio Vinícius, além dos zagueiros Camutanga e Edu, também não enfrentam o CRB.

Em campo, o técnico Thiago Carpini promoveu trabalhos táticos e exercícios envolvendo bolas paradas. O grupo viaja para Maceió às 14h30 desta terça-feira para enfrentar o clube alagoano nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé.