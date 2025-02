Santoro sobre Ramos Mingo: "Sempre tivemos como prioridade"

Diretor de futebol do Bahia falou antes da coletiva de Ramos Mingo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O zagueiro argentino Santiago Ramos Mingo foi apresentado oficialmente pelo Esporte Clube Bahia na manhã desta segunda-feira, 22, em entrevista coletiva realizada na Arena Fonte Nova. O defensor esteve acompanhado do diretor de futebol do clube, Cadu Santoro, que destacou a satisfação em concretizar a contratação e reforçou que o atleta sempre foi a prioridade da diretoria tricolor.

“É um momento feliz para todos nós. Sempre foi o nosso plano A durante toda a janela de transferências. A gente sabe que o Bahia se posicionou no mercado de uma forma, que hoje, os agentes, e até mesmo os atletas, algumas vezes, procuram, e têm interesse em vir jogar no Bahia, mas nós sempre tivemos como prioridade, e sempre tratamos de forma muito respeitosa e clara essa negociação com o Defensa Y Justicia, e com o representante do Santiago, prevalecendo a vontade do atleta de estar aqui conosco. Espero que ele possa ficar aqui por muitos anos, trazendo várias conquistas para nossa torcida”, afirmou Santoro.

Durante a janela de transferências, o Bahia teve seu nome ligado a diversos jogadores para reforçar a defesa, incluindo o zagueiro Wagner Leonardo, atualmente no Vitória. No entanto, um dia após os rumores sobre o interesse no defensor rubro-negro, o nome de Ramos Mingo surgiu como o principal alvo do clube para a posição.

O novo reforço do Bahia chega com expectativa de assumir a titularidade pelo lado esquerdo, já que o zagueiro Kanu faz a posição, apesar de ser destro, e já está à disposição de Rogério Ceni, uma vez que teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID).