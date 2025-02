Ramos Mingo tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Bahia

Santiago Ramos Mingo teve seu nome publicado no BID e já pode estrear pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahi

Última contatação anunciada pelo Bahia, o zagueiro Santiago Ramos Mingo teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já pode estrear com a camisa do Tricolor em 2025.

Dessa meneira, todos os reforços oficializados pelo clube nesta janela de transferências estão à disposição do técnico Rogério Ceni e podem entrar em campo na próxima quinta-feira, 23, para enfrentar o Sampaio Corrêa pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Sexto reforço do Bahia nesta janela de transferências, Ramos Mingo assinou contrato com o Bahia até o final de 2029 e chega para disputar posição com os companheiros Gabriel Xavier, Kanu, David Duarte, Vitor Hugo e Marcos Victor.