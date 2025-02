Fonte Nova garante gramado pronto para dois jogos em menos de 24 horas

Fonte Nova reeberá dois jogos em menos de 24 horas - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova será palco de dois jogos da 4ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, que ocorre neste fim de semana. No sábado, às 18h30, o Colo Colo recebe o Vitória, enquanto no domingo, às 16h, o Bahia enfrenta o Porto.

As duas partidas, em menos de 24 horas, geraram dúvidas sobre a qualidade do gramado. Ao Portal A TARDE, a Fonte Nova garantiu a qualidade da entrega do local, atendendo todos os critérios exigidos.

Leia mais:

>>Sinner atropela De Minaur e garante vaga nas semis do Australian Open

>>Bahia x Sampaio Corrêa: saiba onde assistir e possível escalação

>>Vitor Hugo busca retomar espaço para ser utilizado no Bahia em 2025

"Em relação às partidas do fim de semana, estaremos preparados para sediar os jogos conforme o calendário estabelecido, atendendo a todos os critérios técnicos exigidos. Após a partida de sábado, as equipes de manutenção iniciarão os trabalhos para realizar os ajustes necessários para a partida de domingo. Com ampla experiência em sediar diversos tipos de competições, estamos prontos para atender às demandas em curto espaço de tempo, mantendo a qualidade na entrega. O equipamento multiuso permite configurações em dias consecutivos, adaptando-se tanto a jogos quanto a eventos", disse a Fonte Nova.

Vale lembrar que esta não será a primeira vez que a Fonte Nova recebe jogos consecutivos em menos de 24 horas neste ano. Na útima semana, na quarta-feira, 15, Barcelona de Ilhéus enfrentou o Jequié, às 19h15. Na quinta-feira, 16, às 21h30, o Bahia recebeu o Atlético.

Em novembro do ano passado, o gramado recebeu o duelo entre Brasil e Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 19. Menos de 24 horas depois, no dia 20, o Bahia recebeu o Palmeiras, pela 34ª rodada do Brasileirão.