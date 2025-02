Vitor Hugo busca retomar espaço para ser utilizado no Bahia em 2025

Vitor Hugo durante a pré-temporada em Girona, na Espanha - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Vitor Hugo é a quinta opção para a zaga do Bahia. Na temporada passada, o defensor atuou apenas em uma oportunidade no time de Rogério Ceni. Ele trabalhou normalmente com o elenco durante a pré-temporada em Girona, na Espanha.

Durante o desembarque da delegação tricolor em Salvador, na última segunda-feira, 20, Vitor Hugo foi questionado se continua ou não no Esquadrão. Ele afirmou seu desejo em seguir no clube.

"Se Deus quiser (sobre continuar no Bahia). Vamos ver o que Deus preparou", disse.

Ceni tem como opções para o setor Gabriel Xavier e Kanu que são os titulares, David Duarte e Marcos Victor que são utilizados quando necessário e Rezende, que é volante de origem e é deslocado para a zaga em algumas ocasiões.

Quem chega para disputar posição é o argentino Santiago Ramos Mingo, recém-contratado que estava no Defensa y Justicia.

Vale salientar que Vitor Hugo tem chances de jogar na estreia da Copa do Nordeste, na partida contra o Sampaio Corrêa. Com Gabriel Xavier acometido de dor no joelho e David Duarte que se recupera de problemas físicos, além de Ramos Mingo que chegou no fim da pré-temporada, VH pode ser escalado.

Vitor Hugo treina normalmente com o grupo tricolor | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Vitor Hugo tem 33 anos e estava emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, na temporada passada, onde atuou por 11 oportunidades e conquistou a Copa da Grécia. Seu último jogo pelo Bahia foi nos minutos finais contra o Internacional, pelo Brasileirão.