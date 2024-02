Zagueiro Vitor Hugo é anunciado por clube da Grécia | A TARDE

O zagueiro Vítor Hugo não é mais jogador do Bahia. O defensor foi anunciado oficialmente como novo reforço do Panathinaikos, tradicional clube da Grécia. VH foi cedido por empréstimo pelo Esquadrão por seis meses. Ele estava com o elenco principal na pré-temporada em Manchester, na Inglaterra.

Experiente, Victor Hugo chegou ao Esquadrão no início da temporada 2023 com status de grande reforço para o sistema defensivo. Na época, o Bahia pagou 2,1 milhões de euros ao Trabzonspor-TUR, valor equivalente a R$ 11,7 milhões convertidos na nossa moeda, para adquiri-lo em definitivo. Aos 32 anos, VH tem vínculo com o Bahia é válido até o fim de 2026.

Titular da equipe desde o comando do ex-técnico Renato Paiva, ele não conseguiu manter uma regularidade e teve atuações questionadas pelo torcedor. O zagueiro disputou 29 jogos no Bahia, sendo dois na Copa do Brasil e 27 no Brasileirão, sendo titular em todos, com um gol marcado.

Em julho de 2023, Vitor Hugo foi especulado para voltar ao Trabzonspor, porém sem sucesso. Por seu ex-clube, ele foi campeão Turco e da Supertaça da Turquia em duas oportunidades.

A saída de Vitor Hugo abre espaço para o Bahia anunciar o zagueiro Victor Cuesta, ex-Botafogo e que está acertado com o tricolor.