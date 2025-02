Bahia x Sampaio Corrêa: saiba onde assistir e possível escalação

COPA DO NORDESTE

Confronto entre Sampaio Corrêa e Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Em busca de voltar ao topo da região, o Bahia entra em campo nesta quinta-feira, 23, na estreia da Copa do Nordeste de 2025. O duelo será diante do Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, com previsão de início para às 20h.

Diante da equipe maranhense, o retrospecto é totalmente equilibrado. Dos 13 jogos disputados, o Esquadrão venceu quatro, perdeu quatro e empatou cinco. Ao todo, marcou 10 gols e sofreu nove.

Leia mais:

>>Com gols de brasileiro, Barcelona têm virada histórica na Champions

>>É hoje! CRB x Vitória: saiba onde assistir e possível escalação

>>Baianão: Porto e Atlético-BA empatam no fechamento da 3ª rodada

No entanto, nos dois últimos jogos disputados entre as equipes, o Sampaio Corrêa vem de duas vitórias. Na Série B de 2022 venceu por 2x0, enquanto na 'Lampions' de 2023, aplicou o placar de 1x0.

Para a partida, o Bahia já contará com o elenco titular, que retornou de Girona, na Espanha, onde fez a pré-temporada. Além dos conhecidos pela campanha na temporada passada, o treinador Rogério Ceni também poderá contar com os reforços, incluindo Rodrigo Nestor, Michael Araújo, Eric, Eric Pulga e Santiago Mingo.

Confira provável escalação:

Marcos Felipe; Arias, Kanu, David Duarte, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Ademir e Lucho Rodríguez.

Ficha técnica:

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.

Horário: 20h (de Brasília).

Onde assistir: Premiere