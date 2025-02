Baianão: Porto e Atlético-BA empatam no fechamento da 3ª rodada

Porto e Atlético empataram pela 3ª rodada - Foto: Reprodução / TVE

Na partida de encerramento da terceira rodada do Campeonato Baiano, Porto e Atlético de Alagoinhas ficaram no empate por 1 a 1. A partida foi realizada na noite desta terça-feira, 21, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.

O time da Costa do Descobribemto abriu os trabalhos no começo do jogo. O zagueiro Rafael acredita na jogada e faz o cruzamento na área. O goleiro vacila e o centroavante Napão se posiciona bem e finaliza para o fundo das redes, logo aos dois minutos de partida.

Na etapa final, o Carcará empata. Felipe Cardoso, artilheiro do Baianão, faz jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo e cruza na área. Gilmar aparece na frente do gol, desvia de cabeça e decreta a igualdade no marcador aos 29 minutos.

As equipes perderam a oportunidade de dormir na liderança. O resultado mantém os times no G-4, com cinco pontos somados, com Porto e Atlético na segunda e terceira posições, respecivamente.

O resultado foi bom para o Vitória. O rubro-negro baiano se mantém na liderança do Baianão, também com cinco pontos, porém com saldo positivo de três gols.