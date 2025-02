De saída? Jogadores respondem sobre permanência no Bahia em 2025

O centroavante Everaldo foi um dos nomes monitorados por clubes na janela de transferências - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia movimentou o mercado da bola com seis reforços oficialmente anunciados para 2025. O zagueiro Santiago Ramos Mingo, os meio-campistas Erick, Michel Araújo e Rodrigo Nestor, além dos atacantes Erick Pulga e Willian José já estão regularizados e à disposição da comissão técnica.

Alguns jogadores do plantel tricolor podem estar em disponibilidade e ganhar novos destinos. Casos do zagueiro Vitor Hugo, do volante Yago Felipe e do centroavante Everaldo. Esses atletas tiveram seus nomes especulados em outros clubes.

Durante o desembarque da delegação do Esquadrão em Salvador após uma semana de pré-temporada em Girona, na Espanha, os jogadores tiraram fotos com torcedores e falaram sobre suas situações em relação à permanência.

Após um período emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, Vitor Hugo retornou como opção na defesa e foi pouco utilizado. Durante entrevista ao canal ECB TV, o defensor disse que espera ficar.

"Se Deus quiser (sobre continuar no Bahia). Vamos ver o que Deus preparou", disse.

Alvo de Ceará e Athletico Paranaense no mercado, o meia Yago Felipe afirma que deseja permanecer no Bahia.

"Vamos ver. No que depender de mim, sim".

Sondado por Santos, Ceará e Atlético Paranaense, Everaldo foi objetivo e confirmou que vai defender o Esquadrão de Aço: "Vou ficar".

Como nenhuma das situações foi adiante em termos de negociação, os jogadores deverão ser utilizados por Rogério Ceni no elenco.