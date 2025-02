Ramos Mingo sobre acerto com o Bahia: "Queria vir o mais rápido possível"

Santiago Ramos Mingo foi anunciado nesta quarta-feira, 22 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O zagueiro Santiago Ramos Mingo foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 22, em entrevista coletiva a imprensa na Arena Fonte Nova. Ele estava ao lado do diretor executivo de futebol Carlos Santoro. O defensor argentino se diz feliz pela chegada ao Esquadrão e agradeceu a recepção dos companheiros e da comissão técnica. Sobre atuar na estreia da Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa, Santi não titubeou. Ele já se colocou a disposição do técnico Rogério Ceni para jogar.

"Queria agradecer pois estou muito feliz em estar aqui. Agradeço a Carlos, aos dirigentes e a meus companheiros pela adaptação. Estou muito agradecido pela oportunidade e que possamos ter muitas alegrias nos próximos anos", disse inicialmente.

"Eu estou à disposição, simplesmente isso. Estou contente com como me receberam meus companheiros e pela adaptação do corpo técnico e de todo o mundo aqui. Na verdade, me sinto muito feliz", complementou Mingo.

"É verdade que passou tudo rápido. Foi um viagem muito longa, mas fui muito feliz em viajar para Girona, para conhecer o estafe, meus companheiros e o corpo técnico. Sinto que foi muito válido esse tempo, mesmo que tenha sido pouco. E, na verdade, estou surpreso com todas as instalações que há aqui. O carinho do povo, da nação tricolor, a verdade é que fico mais grato pela forma como me acolheram. Só tenho palavras de agradecimento e espero que isso possa lhes trazer muitas alegrias".

Questionado sobre sua posição em campo, Mingo confirmou que é um zagueiro central que joga com agressividade e que se sente bem em atuar pelo lado esquerdo.

"Me sinto muito confortável no lado esquerdo. Sou um zagueiro central agressivo, que gosta de sair jogando de trás e que também se sente confortável ao sair para o jogo", declarou.

Para Mingo, o futebol brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Motivado, ele se mostra empolgado para começar a trabalhar e que o time vai brigar por todos os títulos possíveis.

"São muitas partidas e é uma liga muito competitiva. Para mim é uma das melhores do mundo. E estamos nos preparando para isso. Sabemos que temos muitas competências e nossa ideia é lutar por tudo. Estamos muito preparados e com muita vontade de começar", comentou.

Mingo disse que não teve dificuldades para aceitar a proposta do Bahia e que se mostrou interessado. Ele revelou que o projeto foi apresentado através de uma chamada de video e ajustou os detalhes.

"Primeiro, quando me procuraram, a verdade é que fiquei muito interessado, também fizemos uma videochamada e me falaram do projeto e fiquei muito entusiasmado. Assim que me contaram sobre o projeto, falei para meu agente por favor encerrar, que queria estar aqui o mais rápido possível. E graças a Deus e agradeço também aos dirigentes e a todos por estar aqui", finalizou.