Vitória acumula frustrações na busca por centroavante; relembre casos

O Vitória prioriza contratar um centroavante nesta janela de transferências, mas tem acumulado frustrações na tentativa de reforçar a equipe comandada por Thiago Carpini. Na mais recente delas, o Leão Barra perdeu a concorrência para o Nacional, do Uruguai, para fechar com o atacante Eduardo Vargas.

O Chileno já tinha um acerto encaminhado com o clube baiano, mas foi convencido pelo vice-presidente da equipe a atuar no futebol uruguaio.

Além de Vargas, outro chileno também esteve próximo de ser contratado pelo Vitória, mas acabou sendo oficializado por outro clube. Se trata de Gonzalo Tapia, que estava sem clube após deixar o Universidad Católica. O atleta tinha negociações avançadas com o Rubro-Negro e foi anunciado posteriormente pelo River Plate, da Argentina.

Outro atacante que foi alvo do Leão da Barra para esta temporada foi Léo Ceará, velho conhecido da torcida rubro-negra. O presidente Fábio Mota chegou a revelar um acordo com o jogador, mas o Cerezo Osaka, do Japão, foi o empecilho na negociação.

A multa rescisória, avaliada em 3 milhões de dólares (R$ 18 milhões), dificultou o desfecho positivo entre as partes. Posteriormente, o jogador foi oficializado pelo Kashima Antlers, outro clube japonês.

O uruguaio Gonzalo Mastriani é mais um centroavante que esteve próximo do Rubro-Negro e não deve acertar sua ida ao Vitória. O Rubro-Negro tinha negociações avançadas com o atleta, mas as conversas esfriaram nas últimas semanas.

De acordo com o setorista Vinicius Furlan, o atacante ainda aguarda o Athletico-PR, que pretende manter o atleta para a disputa da Série B.