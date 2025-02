Vitória está próximo de concretizar a contratação de Lucas Halter

Lucas Halter disputou 39 jogos pelo Botafogo em 2024 - Foto: Vitor Silva / Botafogo

O Vitória segue movimentando o mercado de transferências para a temporada 2025 e está prestes a fechar mais um reforço. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o clube baiano está a um passo de concretizar a contratação de Lucas Halter, zagueiro do Botafogo, por empréstimo com opção de compra.

O Vitória está por detalhes de fechar a contratação de Lucas Halter, do Botafogo, por empréstimo e com opção de compra. O Leão já tem acordo com o atleta e também com a diretoria do Alvinegro. Agora aguarda apenas o Botafogo liberar o jogador viajar para anunciar. A expectativa é… pic.twitter.com/X6GF1D4ZuA — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 22, 2025

O acordo já está acertado entre o atleta e a diretoria do Leão, e o clube aguarda apenas a liberação do Botafogo para que o jogador possa viajar e ser anunciado oficialmente. A expectativa é que a autorização aconteça até sexta-feira, 24.

Revelado pelo Athletico-PR, Lucas Halter teve destaque no Goiás em 2023, quando participou de 54 jogos e marcou seis gols. No Botafogo desde 2024, o zagueiro disputou 39 partidas, com dois gols e uma assistência. Apesar de começar a temporada como titular, ele perdeu espaço para Bastos, Barboza e Adryelson, que chegaram durante o ano. Com 10 reforços já anunciados para 2025, o Vitória busca finalizar as últimas contratações da primeira janela de transferências do ano, visando fortalecer o elenco para os desafios à frente.

O Leão entra em campo nesta quarta-feira, 22, às 21h30, contra o CRB, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé. No sábado, 25, o time enfrenta o Colo Colo, às 18h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.