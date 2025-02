"O que você vai fazer no Vitória?", saiba como Nacional 'roubou' Vargas

Eduardo Vargas foi oficializado como reforço do Atlético-MG - Foto: Atlético-MG

O atacante Eduardo Vargas estava próximo de um acerto para ser reforço do Vitória nesta janela de transferências, mas o jogador foi oficializado, nesta quarta-feira, 22, pelo Nacional, do Uruguai. Questionado sobre o processo da contratação do jogador, Flavio Perchman, vice-presidente do clube chileno, revelou como conseguiu convencer o centroavante a a não fechar com o Rubro-Negro nesta temporada.

Leia mais:

>> Após acerto com o Vitória, Eduardo Vargas é anunciado pelo Nacional

>> Imprensa chilena aponta surpresa com Vargas no Vitória: "Clube modesto"

"Eu o convenci, porque a nossa oferta é muito inferior à que ele tinha do Vitória e de outro time. Mas consegui convencê-lo. Eu disse a ele: ‘O que você vai fazer no Vitória da Bahia?’", comentou o dirigente em entrevista ao podcast Pasion Tricolor.

Além disso, o vice-presidente destacou a relação entre Vargas e o meio-campista Otero, atualmente no Nacional, para explicar a decisão do jogador. Flavio Perchman também revelou que os empresários do atleta prejudicaram o Rubro-Negro e ajudaram a equipe chilena no processo.

"Vargas e Otero são muito amigos. Romero disse que estava se divertindo muito aqui e isso ajudou. Fernando Felicevich e André Cury (agentes de Vargas) também ajudaram muito. Eles são as mesmas pessoas que trouxeram o Otero. Eles me ajudaram muito nessa negociação", concluiu.

Confira:

Que mijada o vice presidente do Nacional deu no Vitorinha rapaz.



Disse que pra convencer Vargas só precisou falar:



“O que você vai fazer no Vitória da Bahia…”



“El modesto”



QUE MIJADA MALUCO pic.twitter.com/z7HtUEFbl3 — BBMP1931 (@blsb1931) January 22, 2025

Nesta terça-feira, 21, alguns portais do Chile apontaram como surpresa a possível transferência de Eduardo Vargas ao Vitória. O MSN e o Redgol, do Chile, se referiram ao Rubro-Negro como "clube modesto", lamentando o fracasso nas negociações do atleta com outros times, incluindo o Nacional.

Entretanto, a situação mudou e o atacante foi oficializado como reforço do clube chileno.

Confira o anuncio oficial da equipe: