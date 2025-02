Sem Gabriel Xavier, Bahia encerra preparação de olho no Sampaio Corrêa

Time principal do Bahia estreará na temporada 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni não contará com o zagueiro Gabriel Xavier na estreia na equipe principal, marcada para esta quinta-feira, 23, às 20h, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Para enfrentar o Sampaio Corrêa, o comandante terá à disposição outros seis defensores, além dos que foram utilizados pela equipe sub-20 nas primeiras partidas do Campeonato Baiano.

Leia mais:

>> Goleiro do Girona desiste de acerto com Bahia por motivos familiares

>> Santoro sobre Ramos Mingo: "Sempre tivemos como prioridade"

>> Jogador do Bahia se destaca como artilheiro na Bélgica; veja números

Os zagueiros Kanu, Ramos Mingo, David Duarte, Vitor Hugo e Marcos Victor treinaram normalmente, e dois deles devem formar a dupla da defesa no duelo diante do clube maranhense. De contrato renovado, o volante Rezende também vira opção para assumir uma vaga na equipe titular no setor defensivo.

Gabriel Xavier, por outro lado, trabalhou somente na academia nas atividades desta quarta-feira, 22, e fica de fora do confronto. O defensor sentiu dores no joelho durante a pré-temporada em Girona e precisou passar por exames médicos. O lateral-esquerdo Iago Borduchi fez trabalhos de transição física e também não é opção para Rogério Ceni.

Os treinamentos, que marcaram o fim da preparação do Bahia para enfrentar o Sampaio Corrêa, iniciaram com um trabalho técnico. Em seguida, o grupo trabalhou em uma atividade tática, que teve ênfase em movimentações e posicionamentos.