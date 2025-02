Técnico do Sampaio alerta para estreia contra o Bahia: "Jogo difícil"

Felipe Surian, técnico do Sampaio Corrêa - Foto: Ronald Felipe | Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa embarcou na manhã de ontem, quarta-feira, 22, rumo a Salvador, onde enfrenta o Bahia na estreia da Copa do Nordeste 2025. A 'Bolívia querida' seguirá para o duelo sem o atacante Wendell, que vinha sendo titular, mas desfalcará o time devido a um desgaste muscular.

Na última partida pelo Campeonato Maranhense, na vitória por 3 a 0 sobre o Viana, apenas dois jogadores considerados titulares estiveram em campo desde o início: o zagueiro Eduardo e o próprio Wendell. Outros atletas importantes, como Balão, Guilherme, Felipe Cauã e Gelton, ainda não estrearam na temporada 2025 por conta de lesões sofridas durante a pré-temporada e seguem em processo de recuperação.

A principal dúvida para a escalação do técnico Felipe Surian está na reposição do ataque. Thiaguinho e Dodô são os mais cotados para substituir Wendell, enquanto Adriano também aparece como opção. A última atividade antes do confronto foi realizada na tarde de terça-feira, 21, no CT do clube, com portões fechados.

O treinador destacou a complexidade do desafio diante do Bahia, enfatizando a qualidade do adversário e a necessidade de neutralizar seus pontos fortes: “Vamos para um jogo difícil, diferente, um jogo rápido, porque a equipe do Bahia é bem mais técnica. Mas vamos nos preparar, pensar em neutralizar os pontos fortes do adversário. Precisamos jogar, criar e buscar a vitória também”, afirmou Surian.

O lateral-esquerdo Thiago Rosa também ressaltou a confiança da equipe, destacando o bom momento vivido pelo Sampaio Corrêa. “A gente tá bem confiante, né? Vimos de três jogos com resultados positivos, o que ajudou a entrosar bastante o grupo e nos dar confiança. Sabemos que será um jogo bem difícil contra o Bahia, uma equipe da primeira prateleira do futebol brasileiro, mas estamos bem concentrados”, declarou o jogador.