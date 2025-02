Com sete ausências, Bahia divulga relacionados de olho no Sampaio Corrêa

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: (Foto: Tiago Caldas /EC Bahia)

A estreia do time principal do Bahia, marcada para esta quinta-feira, 23, não vai contar com todos os jogadores que foram contratados nesta janela de transferências.

Anunciados nesta temporada, os atacantes Michel Araújo, diagnosticado lesão no joelho, e Willian José, sem situação definida, ficaram de fora da lista de relacionados e não ficam à disposição do técnico Rogério Ceni.

Além dos dois novos reforços, o Tricolor também sofreu bastante com desfalques no setor defensivo. Gabriel Xavier, que não treinou normalmente com o grupo durante a semana, não vai enfrentar o clube maranhense, assim como Iago Borduchi. O lateral Santiago Arias, com lesão na coxa, também ficou de fora da lista final.

Os defensores Victor Hugo e David Duarte não integram o grupo relacionado para enfrentar o Sampaio Corrêa, mas não tiveram suas respectivas situações reveladas pelo clube. O jovem Kauã Davi, do time sub-20, assume a vaga.

Confira a lista:

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Denis Júnior

Defensores: Kauã Davi, Luciano Juba e Gilberto, Kanu, Marcos Victor e Ramos Mingo

Meio-campistas: Cauly, Jean Lucas, Yago Felipe, Everton Riberio, Caio Alexandre, Rezende, Erick, Rodrigo Nestor, Nico Acevedo

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Tiago, Luciano Rodríguez e Erick Pulga

O Tricolor entra em campo às 20h, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.