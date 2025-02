Bahia não tem sucesso em busca e começa temporada sem novo goleiro

John, Pau López e Everson foram alguns dos alvos do Bahia nesta janela de transferências - Foto: Divulgação | Botafogo - Girona - Atlético-MG

Ativo no mercado da bola, o Bahia já fechou a contratação de seis jogadores para a temporada, mas a equipe ainda segue na busca de um goleiro. A procura de um jogador para assumir a posição, no entanto, é marcada por diversos fracassos e, no mais recente deles, o Esquadrão de Aço não conseguiu fechar a contratação do espanhol Pau López, do Girona.

O clube baiano encaminhou um acerto com o goleiro de 30 anos durante a pré-temporada na Espanha, mas uma decisão familiar impediu o desfecho positivo na negociação. Outra tentativa do Bahia que terminou de forma negativa foi Everson, do Atlético-MG.

O Tricolor tentou a contratação do jogador e chegou a enviar uma proposta oficial ao Galo, mas, apesar de admitir que a oferta do Esquadrão foi tentadora, o atleta decidiu permanecer em Belo Horizonte e assinou renovação contratual com a equipe mineira.

Outro goleiro que chegou a negociar com o Bahia foi John, do Botafogo. Campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores com o clube carioca em 2024, o jogador foi alvo do Tricolor, mas não houve acordo.

O argentino Guido Herrera, do Talleres, também foi procurado pelo Esquadrão de Aço, de acordo com o jornalista César Luis Merlo. As negociações, entretanto, não terminaram em final feliz, mantendo a busca do Bahia por um goleiro.

Vale mencionar que, durante a procura, alguns jogadores foram oferecidos ao clube baiano, mas foram recusados. Os brasileiros Tiago Volpi e Matheus Magalhães, além do costa-riquenho Keylor Navas, também tiveram nomes ligados ao Tricolor.

Ainda sem um novo nome para assumir a posição, o técnico Rogério Ceni comanda o time principal do Bahia nesta quinta-feira, 23, contra o Sampaio Corrêa, pela estreia da Copa do Nordeste. O comandante, portanto, tem à disposição os goleiros Marcos Felipe, Danilo Fernandes, Dênis Júnior e Gabriel Souza.