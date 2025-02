"Responsabilidade não é só do 9", diz Willian José sobre gols no Bahia

Willian José durante apresentação, na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Principal reforço do Bahia para a temporada 2025, o atacante Willian José foi apresentado na noite desta quinta-feira, 23, na Arena Fonte Nova. Quarto maior artilheiro brasileiro do Campeonato Espanhol, o centroavante é a esperança de gols da torcida tricolor. Apesar disso, o jogador preferiu não assumir essa reponsabilidade sozinho.

Responsabilidade de fazer gol não é só do camisa 9, assim como a gente tem que defender todo o time Willian José - atacante do Bahia

“Eu tive uma conversa com ele [Rogério Ceni], expliquei para ele. Falou que me acompanhava há muito tempo. Acredito que ele sabe como gosto de jogar. O mais importante é ajudar o Bahia. Não sou um jogador só de área, gosto de sair para armar o jogo”, complementou.

Natural de Porto Calvo, em Alagoas, Willian José celebrou a oportunidade de jogar pela primeira vez no Nordeste, perto de sua família, e aproveitou a oportunidade para elogiar o elenco do Bahia, garantindo que assistiu jogos da equipe.

É um objetivo muito grande da minha carreira voltar e jogar no Nordeste, estar perto de casa, família e amigos. Logo vou estar bem e vou poder ajudar o Bahia Willian José - atacante do Bahia

“Eu vi muitos jogos do Bahia no Brasileiro, foi muito bem, claro que é difícil manter. Muitos clubes investindo. Vejo o Bahia brigando com as contratações que está fazendo, que fez. Todos estão motivados para colocar o Bahia em um patamar mais acima”, completou Willian.

Ainda sem Willian José, o time principal do Bahia entra em campo pela primeira vez na temporada na noite desta quinta-feira, 23, contra o Sampaio Corrêa. A bola rola a partir das 20h para o jogo da 1ª rodada da Copa do Nordeste.