Clássico paranaense termina em racismo e briga entre atletas; assista

Briga entre jogadores de Athletico-PR e Coritiba - Foto: Reprodução | redes sociais @DiarioGolsBanco

O clássico AthletiBa costuma sempre marcar a forte rivalidade entre as equipes e, neste sábado, 25, uma cena lamentável protagonizou a partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense.

Leia mais:

>> Vitória oficializa contratação do volante Gabriel Baralhas

>> São Paulo vence a Copinha de 2025 e tem artilheiro em seu elenco

>> Bahia homenageia Bruno Queiroz e rebatiza sala de imprensa

Após um empate sem gols, jogadores de Athletico e Coritiba entraram em confronto dentro de campo no estádio Couto Pereira, no Paraná. A polícia tentou intervir na situação, mas a confusão continuou 'quente' no gramado. Confira:

MUITAS TETAS NO APITO FINAL DO CLÁSSICO ENTRE CORITIBA E ATHLETICO!!



A CHINELA CANTOU!!



Sigam @DiarioGolsBanco



pic.twitter.com/etZM9HE2I9 — Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 25, 2025

Além da briga generalizada, um episódio lamentável de racismo marcou o clássico. Vídeos gravados por torcedores do Coritiba chamando o zagueiro Léo, do Athletico, de macaco, circulam nas redes sociais. Veja:

Atitude lamentável de um torcedor do @Coritiba no Atletiba. Não há mais espaço para racismo no esporte nem na sociedade. Que o caso seja exposto e as medidas cabíveis tomadas. @capelareal pic.twitter.com/UjS8tz5Q7Z — Oespetaculargordinho (@juniordutras) January 25, 2025

A temporada 2025 promete ser histórica para a rivalidade entre os times. Após o rebaixamento, em 2024, do Rubro-Negro para a Série B do Campeonato Brasileiro em seu ano centenário, as equipes voltarão a se enfrentar pela segunda divisão.