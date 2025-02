Vitória oficializa contratação do volante Gabriel Baralhas

Gabriel Baralhas, novo reforço do Vitória - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória anunciou, neste sábado, 25, a contratação do volante Gabriel Baralhas, que atuou pelo Atlético-GO na última temporada. O jogador tinha anteriormente um acerto encaminhado com o Ceará, que desistiu da contratação após novas exigências feitas pelo Dragão.

O meio-campista de 26 anos pertencia ao Internacional, mas atuou emprestado em 2024 no Atlético-GO, sendo titular absoluto na disputa pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo Rubro-Negro, o jogador fez 55 jogos, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências no ano passado.

Revelado nas categorias de base do Ituano, Baralhas se destacou na sua primeira passagem pelo Atlético-GO, entre 2020 e 2022. O jogador se transferiu para o Internacional, mas retornou para Goiânia após uma passagem apagada.