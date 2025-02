São Paulo vence a Copinha de 2025 e tem artilheiro em seu elenco

Atletas do São Paulo comemoram o título com sua torcida - Foto: Divulgação | Marcos Ribolli

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 2 de virada e se sagrou pentacampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, 25, o jogo marcou a volta da Mercado Livre Arena Pacaembu, que estava parado para reformas.

O artilheiro da competição com dez gols, Ryan Francisco, não pode jogar a final pelo tricolor paulista pois estava suspenso.

O Corinthians abriu o placar com Denner e logo depois ampliou com Gui Negão, mas logo na reta final do primeiro tempo o São Paulo diminuiu com Paulinho. Já na etapa final o Tricolor foi dominante e com gols de Andrade e Paulinho novamente, virou o jogo e garantiu o pentacampeonato.

Ryan foi o artilheiro com dez gols, três a mais que o segundo colocado, Riquelme, do palmeiras. O tricolor paulista voltou a ter o artilheiro da competição depois de seis anos, quando Gabriel Novaes, foi o goleador em 2019 com o mesmo número de gols.

Confira a lista de artilheiros da Copinha 2025:

Ryan Francisco (São Paulo): 10 gols

Riquelme (Palmeiras): 7 gols

Filipinho (Bragantino): 6 gols